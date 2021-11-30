Очільник Moderna заявив, що для штаму «Омікрон» може знадобитися нова вакцина
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
У компанії Moderna припускають, що для боротьби зі штамом коронавірусу «Омікрон» знадобиться нова вакцина.
Про це повідомив гендиректор Стефан Бансель в інтерв’ю Financial Times.
«Я думаю, що в жодному випадку [ефективність] не буде на такому самому рівні, який ми мали з «дельтою». Думаю, що буде падіння, просто не знаю, наскільки велике, тому що потрібно дочекатись даних. Але всі вчені, з якими я спілкувався, кажуть, що хорошого мало», — заявив він.
За його словами, фармацевтичним компаніям знадобиться кілька місяців, щоб розробити нову вакцину та розпочати її виробництво у великих обсягах.
Після таких заяв Банселя світові ринки почали реагувати падіннями. Зокрема індекс Stoxx Europe 600 знизився на 1,4%, також впала і вартість нафти. Втратили в ціні акції Moderna та Pfizer.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.