В Україні повністю вакциновані вже 11 мільйонів людей

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В Україні понад 11 мільйонів людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 30 листопада.

За добу 29 листопада щеплення зробили 226 059 людей. Загалом у країні повністю вакциновані 11 122 635 людей (станом на 29 листопада повністю вакциновано 35% дорослого населення).

Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за минулу добу хворобу діагностували у 10 554 людей, шпиталізували 1 749 людей, помер 561 пацієнт. Загалом від початку пандемії і станом на 30 листопада в Україні на коронавірус перехворіла 3 438 381 людина, померли від нього 85 975 людей.