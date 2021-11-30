Джо Байден заявив, що штам коронавірусу «Омікрон» не є приводом для паніки

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Президент США Джо Байден звернувся до американців через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» — закликав не панікувати, вакцинуватися, а після завершеного курсу щеплень зробити бустерне.

Його звернення цитує «Голос Америки».

Байден наголосив, що новий штам «викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки».

«Найкращий захист від нового штаму або будь-яких інших, з якими ми стикалися, — це повна вакцинація та додаткове щеплення», — наголосив американський президент і додав, що його команда вже працює з компаніями-виробниками вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson над розробкою планів для надзвичайних ситуацій або додаткової вакцинації.

Поки про новий штам «Омікрон» відомо небагато, але через два тижні зʼявиться більше інформації про заразність штаму і здатність викликати тяжке захворювання та про те, чи ефективні наявні вакцини проти нього.