В Україні за добу виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід, померли від нього 400 людей

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Євген Малолєтка

В Україні за добу 27 листопада виявили 7 483 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 139 476 людей. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 28 листопада.

Також за минулу добу шпиталізували 3 456 людей, померли 400.

Загалом з початку пандемії на коронавірус в Україні перехворіли 3 422 023 людини, а померли від нього — 85 117. Станом на 28 листопада в Україні повністю щеплені 10 904 799 людей.