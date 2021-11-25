У Південній Африці поширюється новий варіант коронавірусу з великою кількістю мутацій

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У Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу з великою кількістю мутацій — B.1.1.529. Він може бути більш заразним, ніж попередні, і обходити захист антитіл.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дослідження вчених із Великої Британії.

Згідно з їхніми даними, новий варіант містить 32 мутації в шипованому білку, багато з них вказують на його високу заразність та стійкість до вакцин.

Уперше цей варіант виявили у Ботсвані 11 листопада, зараз там вже три випадки, ще шість були підтверджені в Південній Африці і один у Гонконгу в 36-річного мандрівника, який повертався з Південної Африки. Після повернення з подорожі у чоловіка був негативний ПЛР-тест, проте за декілька днів у нього підтвердили коронавірус.

На думку професора Франсуа Баллу, директора Інституту генетики UCL, велика кількість мутацій у цьому варіанті, очевидно, накопичилася під час «єдиного вибуху», що могло виникнути під час хронічної інфекції у людини з ослабленою імунною системою, можливо, у хворого на ВІЛ/СНІД, який не проходив лікування.

«Важко передбачити, наскільки він може бути заразним. Поки що це слід уважно відстежувати та аналізувати, але немає причин для надмірного занепокоєння, якщо тільки найближчим часом частота таких випадків не почне зростати», — сказав він.

За словами вірусолога Тома Пікока з Імперського коледжу Лондона, комбінація мутацій у нового варіанта «жахлива». Вчений не виключає, що B.1.1.529 може бути «гіршим за всі інші», включаючи «Дельту», яка нині домінує у світі.