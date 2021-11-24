Телескоп Hubble сфотографував струмінь плазми, яку випустила новоутворена зірка

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NASA

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію струменя новоутвореної зірки у розсіяному скупченні NGC 1977. Ця зірка розташована у сузірʼї Оріон.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

На світлині видно помаранчевий струмінь, який випускає зірка Паренго 2042. Це плазма, яка розтягається в космосі на два світлових роки

NASA

На фото газ струменя плазми був іонізований, а потім почав підсвічуватися випромінюванням сусідньої зірки 42 Оріона.

Такий процес цікавий дослідникам, бо витік плазми залишається видимим під впливом випромінювання найближчих зірок, хоча зазвичай такого не трапляється.

Зазвичай витік струменів, подібних до цього, можна було б побачити лише при зіткненні з навколишнім матеріалом у космосі.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.