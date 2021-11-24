В Україні 595 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували майже 300 тисяч українців

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В Україні за минулу добу (23 листопада) зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19, з яких 1 183 дитини та 287 медпрацівників.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 4 077 осіб, а одужали 29 044 пацієнти. Померли 595 українців.

Всього за час пандемії виявили 3 367 461 захворювання на коронавірус і зафіксували 82 913 смертей від нього.

Вакцинували за минулу добу 286 121 особу. Першу дозу отримали 86 299 осіб, а другу — 199 822. Повністю вакциновано в країні 10 225 182 українців (22,8% від усього населення).