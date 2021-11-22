Звільнена редакція Kyiv Post запустила нове медіа — The Kyiv Independent
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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The Kyiv Independent / Facebook
Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post запускає новий медійний проєкт, який називається The Kyiv Independent. Про це журналісти повідомили у понеділок, 22 листопада.
«У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post. Ми обіцяємо бути чесним та незалежним голосом України у світі. Але зробити це ми зможемо лише разом з вами. За нами не стоять заможні власники чи олігарх. Ми будемо розраховувати, насамперед, на внески наших читачів і донорів, а згодом — на комерційну діяльність», — зазначили журналісти.
До цього повідомлялось, що проєкт очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, а за бізнес-аспекти нового проекту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.
- 8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.
- Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post. Вони зазначили, що Україна може втратити його «з наслідками».
- Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч екземплярів.