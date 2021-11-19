Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив про незаконність «анонімної вакцинації» на Закарпатті

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Синиця Олександр / УНІАН

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації незаконним — «ніякої анонімності бути не може».

Про це він заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1» у п’ятницю, 19 листопада, цитує «РБК».

«Те, що виникло на Закарпатті, — ми перевіримо повністю всю інформацію. Не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему охорони здоровʼя», — заявив Ляшко і нагадав про амністію для українців, які купили COVID-сертифікат.

Перед цим у Закарпатській області заявили, що вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, але потім змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію.

Що стосується ковід-амністії, то вона допоможе людям, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, однак через деякий час змінили своє рішення й наразі бажають щепитися проти COVID-19. Для цього потрібно:

прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений COVID-сертифікат;

дати покази — де ви його взяли, у кого придбали;

справа закривається, а ви йдете робити щеплення.

Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у «Дії» незабаром зʼявиться документ про негативний ПЛР-тест і вже є дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.