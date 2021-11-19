У США схвалили бустерну дозу вакцин Moderna та Pfizer проти коронавірусу для людей від 18 років

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило бустерну дозу вакцини Moderna для вакцинації проти коронавірусу людей віком від 18 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Йдеться про використання дози 50 мкг для всіх дорослих, які пройшли вакцинацію будь-яким іншим схваленим препаратом проти коронавірусу.

Як зазначається, бустерну дозу слід вводити щонайменше через шість місяців після завершення первинної вакцинації проти COVID-19.

«Цей дозвіл на використання в екстрених випадках прийшов тієї критичної миті, коли ми вступаємо в зимові місяці і стикаємося зі зростанням числа випадків COVID-19 і госпіталізацій у всій країні», — заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.

Також у компанії пояснили, що проаналізували дані науковців, згідно з якими титри антитіл, особливо до найнебезпечніших варіантів коронавірусу, знижуються приблизно через 6 місяців, а бустерна доза мРНК-вакцини на рівні дози 50 мкг підвищила нейтралізаційні титри.

Згодом у FDA повідомили, що також схвалили бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

«Бустерна доза нашої вакцини може підтримувати високий рівень захисту від протестованих варіантів, включно із Delta. Завдяки бустерам більше дорослих зможуть зберегти високий рівень захисту від цього захворювання. Ми вдячні FDA за їхній ретельний аналіз та вжиті сьогодні заходи, які, як ми сподіваємося, допоможуть прискорити наш шлях до виходу з цієї пандемії», — заявив генеральний директор та співзасновник BioNTech Угур Сахін.

Бустерна доза вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 становить 30 мкг.