Посольство США в Україні опублікувало фото обстрілів на Донбасі у відповідь на заяви Пєскова про «відсутність загрози від РФ»

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Alexander Ermochenko / Anadolu Agency / Getty Images

Посольство США в Україні різко відреагувало на заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, що РФ «не становить загрози».

На сторінці посольства у Facebook з’явилося відео з фотографіями російських військових та військової техніки на Донбасі.

«Ви можете чути заяви від російських посадовців та їхніх промовців на зразок: «Росія ніколи нікому не погрожувала, не погрожує та не становить ні для кого загрози». Серйозно?» — наголосили в посольстві.

Також у відео є фото з місця катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» MH17, який було збито 17 липня 2014 року на Донбасі.

У дипломатичному відомстві також закликали не довіряти, а перевіряти інформацію.