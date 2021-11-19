Відібрану у нардепа Киви нагородну зброю віддали двом нацгвардійцям

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УНІАН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким відзначив двох бійців Національної гвардії, і саме зброя, якою раніше було нагороджено народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву, у пʼятницю буде вручена цим бійцям.

Про це він оголосив з трибуни Верховної Ради.

Монастирський нагадав, що напередодні Кива цю нагородну зброю здав у поліцію. «І мало того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців НГУ. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим Героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені Української держави також високою відзнакою», — уточнив Монастирський.

Зброю вручать командиру 2-го батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну, який з 2014 році брав участь у бойових діях. Сидорін раніше знешкодив ворожий танк, і отримав осколкове поранення, а також він вивів один із підрозділів, який брав участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.

Також нагородну зброю отримає командир 1 батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський, який також з 2014 року бере участь у бойових діях. Ясінський брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.

Як Ілля Кива отримав зброю

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм — «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть».

12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.