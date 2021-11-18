В Укрексімбанку були «певні застереження» щодо видачі кредиту бізнесменові, який сплачує податки в «ДНР»

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У департаменту банківської безпеки та управління ризиків Укрексімбанку були застереження щодо видачі великого валютного кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall (його отримала фірма бізнесмена Сергія Брюховецького, який сплачує податки в «ДНР»).

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів член Наглядової ради банку Юрій Терентьєв, цитує «Радіо Свобода».

За словами, Терентьєва, перший висновок служби безпеки банку містив «певні застереження».

«Підприємство «Славіан» [яке отримало кредит на купівлю Sky Mall] має невелику кредитну історію, тобто, важко оцінити ділову репутацію цього підприємства... Другим питанням було те, що існувала кримінальна справа і, відповідно, всі обставини, пов’язані з цією кримінальною справою, були зазначені як ризики. Управління ризиків також ставило питання щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що пан Брюховецький є належним бенефіціарним власником», — сказав Терентьєв.

При наступному розгляді на кредитному комітеті «в ході колегіального розгляду усі ці питання були зняті».

«Якщо дивитися на відносини між банком і підприємством суто формально, то вони не порушують ані будь-які ризикові нормативи, і не містять ніяких порушень», — пояснив Терентьєв.

7 жовтня «Схеми» оприлюднили розслідування про те, що у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям бізнесмена Сергія Брюховецького — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Суть кредиту — профінансувати покупку ТЦ Sky Mall. Однак виявилось, що Брюховецький володіє компанією «Спец-Реммаш» в окупованій Горлівці, яка займається ремонтом обладнання для місцевих шахт і платить податки в «ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).