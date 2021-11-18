Нардеп Ілля Кива здав нагородну зброю. Пістолети у нього забрали через «негідну поведінку»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Нещодавно народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву позбавили права на нагородну зброю, а вже сьогодні, 18 листопада, він здав обидва пістолети.

Про це повідомляє прес-центр МВС.

Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року.

Так, Кива здав два нагородні пістолети — Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у місті Києві.

Як Ілля Кива отримав зброю

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм — «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть».

12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.