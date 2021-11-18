Кількість поранених бійців на Донбасі за минулу добу зросла до чотирьох
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Об'єднаний оперативний штаб ЗС України
Протягом минулої доби, 17 листопада, четверо українських військовослужбовців дістали поранення через обстріли бойовиків на Донбасі, ще один зазнав травм.
Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.
Усі бійці перебувають у госпіталі. Стан здоров’я військовослужбовців — задовільний. За добу на Донбасі бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Напередодні увечері повідомлялося, що бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів троє бійців ЗСУ отримали поранення.
- Моніторингова місія ОБСЄ 16 листопада оприлюднила звіт, в якому повідомила про озброєння бойовиків, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання. Зокрема, безпілотники місії зафіксували 30 танків і одну гаубицю бойовиків.
- 14 листопада бойовики поранили двох військових і обстріляли житлові будинки в Невельському — двоє пенсіонерів опинилися під завалами.