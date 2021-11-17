Апеляційний суд залишив чинним покарання для київської судді, яка п’яною влаштувала ДТП. Міністр внутрішніх справ подав на неї скаргу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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ЧЕСНО
Апеляційний суд залишив чинним вирок судді Деснянського районного суду міста Києва Світлані Колегаєвій, яка напідпитку влаштувала ДТП. У неї забрали права та оштрафували на 17 тисяч гривень.
Про це у своєму Facebook написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді», — зазначив він.
Також Монастирський повідомив, що за його дорученням до Вищої ради правосуддя подали скаргу, щоб там оцінили таке порушення з боку судді та ухвалили щодо цього рішення.
- 21 липня ввечері на вулиці Прирічній у Києві суддя Колегаєва, яка відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану, за кермом авто вилетіла на тротуар, знесла стовп і врізалася в дерево, ледь не збивши пішоходів. Під час ДТП в Audi відірвалося колесо. За даними патрульної поліції, у жінки були ознаки алкогольного сп’яніння. Вже від 22 липня суддя Колегаєва перебувала на лікарняному. Очільник МВС Денис Монастирський запевняв, що справу судді «не замнуть» .
- Через два місяці після ДТП патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за керування авто напідпитку на суддю Колегаєву.
- 4 жовтня Колегаєву оштрафували на 850 гривень — за порушення ПДР, що призвело до пошкодження вулиці в результаті ДТП.