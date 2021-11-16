Pfizer запросила у влади США дозвіл на застосування таблеток від коронавірусу «Паксловід»

Новини

Американська фармкомпанія Pfizer направила запит до Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США на схвалення застосування її експериментальних таблеток «Паксловід» (Paxlovid) від коронавірусу.

Про це пишуть The New York Times та The Wall Street Journal.

Компанія просить FDA дати «зелене світло» на застосування таблеток при слабкому або помірному перебігу захворювання у пацієнтів з підвищеним ризиком госпіталізації або смерті.

Вказано, що у разі схвалення ліки стануть першим препаратом для лікування COVID-19 у вигляді таблеток. Його зможуть призначати як пацієнтам, які перебувають на лікуванні вдома, так і пацієнтам із групи ризику з появою перших ознак захворювання.

На початку листопада компанія повідомляла, що за результатами досліджень, у яких взяли участь 1,2 тисячі пацієнтів із COVID-19, її експериментальна таблетка знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%.

Крім цього, Pfizer підписала угоду з Патентним пулом лікарських засобів США, яка дозволить компаніям у всьому світі виробляти їх експериментальні ліки.