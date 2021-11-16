Pfizer запросила у властей США одобрение на применение таблеток от коронавируса «Паксловид»

Американская фармкомпания Pfizer направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментальных таблеток «Паксловид» (Paxlovid) от коронавируса.

Об этом пишут The New York Times и The Wall Street Journal.

Компания просит FDA дать «зеленый свет» на применение таблеток при слабом или умеренном течении заболевания у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти.

Указано, что в случае одобрения лекарство станет первым препаратом для лечения COVID-19 в виде пилюль. Его смогут назначать как пациентам, которые находятся на лечении дома, так и пациентам из группы риска при появлении первых признаков заболевания.

В начале ноября компания сообщала, что по результатам исследований, в которых приняли участие 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, ее экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%.

Кроме этого, Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств США, которое позволит компаниям по всему миру производить их экспериментальное лекарство.