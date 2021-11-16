У Києві з 1 січня подорожчає громадський транспорт. Одна поїздка коштуватиме 20 гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
У Києві з 1 січня 2022 року підвищують до 20 гривень вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Наразі одна поїздка у транспорті коштує 8 гривень.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень у разі придбання разового квитка.
У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної муніципальної «Картки киянина» вартість поїздки становитиме 12 гривень.
Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 гривень: 15 гривень при купівлі 50 поїздок, 20 гривень — при купівлі 1—9 поїздок.
Залишається також можливість придбати місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.
«Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні та деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами», — сказав Микола Поворозник.
За процедурою підвищення тарифів розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.
- Ще у травні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада Києва не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до 20—25 гривень, але саме підвищення все ж очікується.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,90 гривні.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Так, у Києві навесні 2021 року громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна було лише за наявності спецперепустки. Обмеження вводили й навесні 2020 року — тоді проїхати в наземному транспорті теж можна було лише за наявності перепустки, а метро взагалі не працювало.