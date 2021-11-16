Pfizer безплатно поділиться ліцензією на свої пігулки від коронавірусу. Це зробить їх більш доступними у бідних країнах

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Американська компанія Pfizer вирішила безкоштовно поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат від коронавірусу «Паксловід».

Про це пише The New York Times.

Pfizer передасть дозвіл Патентному пулу лікарських засобів (MPP), некомерційній організації, яку підтримує Організація Обʼєднаних Націй. Та, своєю чергою, зможе передавати субліцензію на препарат іншим виробникам.

«Вони отримають формулу препарату Pfizer і зможуть продавати його для використання в 95 країнах, що розвиваються, в основному в Африці та Азії, як тільки регулювальні органи цих країн дозволять використання препарату», — повідомляє видання.

Повідомляється, що Pfizer спочатку почне обмежене власне виробництво і планує до кінця цього року виготовити достатню кількість таблеток, щоб забезпечити курс лікування для 180 тисяч осіб. Компанія розраховує наростити виробництво до 50 мільйонів курсів лікування препаратом у 2022 році. Pfizer вже заявила, що «Паксловід» коштуватиме у бідних країнах дешевше, ніж у багатих.

Наприкінці жовтня фармацевтична компанія Merck першою вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат «Молнупіравір» для лікування COVID-19. Експерти висловили думку, що в результаті такого рішення ціна курсу лікування може впасти нижче за $10.