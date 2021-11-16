Pfizer проводить тестування нових ліків від коронавірусу в Росії

Новини

picture alliance / Contributor / Getty Images

У Росії почалися клінічні випробування ефективності нового препарату Paxlovid для профілактики коронавірусу. Американська фармацевтична компанія Pfizer отримала дозвіл Росздравнагляду.

Про це, посилаючись на дані державного реєстру лікарських засобів, пишуть «Ведомости».

Згідно з реєстром, випробування почалися 12 листопада і триватимуть до березня 2023 року.

Як зазначається, у випробуваннях візьмуть участь 90 громадян із різних міст віком від 18 років, які контактували в домашніх умовах з пацієнтами із симптоматичними проявами коронавірусу.

У Pfizer пояснили, що у випробуваннях Paxlovid беруть участь 7 тис. осіб із різних країн. У разі схвалення препарату регуляторами, компанія постачатиме його до усіх цих країн.

Окрім цього, у Росії триває розробка вітчизняних ліків від COVID-19, які вже пройшли другу фазу клінічних випробувань. Препарат «Мир-19» діє проти збудника хвороби, впливаючи на конкретну ділянку геному вірусу і не дозволяючи йому розмножуватися.