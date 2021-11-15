Голови МЗС країн Євросоюзу погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі. Свій пакет готують і США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі через організацію потоку нелегальних мігрантів.
Про це за підсумками зустрічі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, повідомляє Інтерфакс.
Міністр заявив, що ухвалено відповідне політичне рішення і ніхто не висловив сумнівів щодо того, що «потрібний і шостий пакет». По ньому йде поки що йде обговорення.
Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що під санкції (пʼятого пакета) потраплять усі, хто причетний до перевезення нелегальних мігрантів до кордонів Євросоюзу. Вони торкнуться керівництва авіакомпаній, туристичних агенцій та близько 30 держчиновників Білорусі.
Тим часом спікер Держдепу США Нед Прайс заявив на брифінгу, що американська сторона в координації з Євросоюзом готує свій новий пакет санкцій проти Білорусі. Деталі він, однак, не озвучив.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Крім цього, в ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.