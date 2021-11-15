Голови МЗС країн Євросоюзу погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі. Свій пакет готують і США

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі через організацію потоку нелегальних мігрантів.

Про це за підсумками зустрічі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, повідомляє Інтерфакс.

Міністр заявив, що ухвалено відповідне політичне рішення і ніхто не висловив сумнівів щодо того, що «потрібний і шостий пакет». По ньому йде поки що йде обговорення.

Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що під санкції (пʼятого пакета) потраплять усі, хто причетний до перевезення нелегальних мігрантів до кордонів Євросоюзу. Вони торкнуться керівництва авіакомпаній, туристичних агенцій та близько 30 держчиновників Білорусі.

Тим часом спікер Держдепу США Нед Прайс заявив на брифінгу, що американська сторона в координації з Євросоюзом готує свій новий пакет санкцій проти Білорусі. Деталі він, однак, не озвучив.