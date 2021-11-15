Україна братиме участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

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Соколовська Інна / УНІАН

Німецьке федеральне мережеве агентство (BNetzA) дозволило українській компанії «Нафтогаз» брати участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік — 2» компанії Nord Stream AG.

Про це повідомила компанія у понеділок, 15 листопада, а також гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік — 2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству — «Нафтогаз» готовий надати свої аргументи.

Німецький регулятор наголосив, що Оператору ГТС України відведена окрема роль, як компанії, що володіє «унікальною експертизою в питанні транспортування газу до ЄС».

«У нас є вагомі аргументи — як технічні, так і політичні, — які мають покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми прагнемо не допустити енергетичної ізоляції України», — наголосив Макогон.

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко раніше заявляв, що хоче довести німецькому регулятору, що сертифікація «Північного потоку — 2» завдасть шкоди німецькому ринку та конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.

Заявку на сертифікацію газопроводу Федеральне агентство німецьких мереж отримало 13 вересня. Очікується, що її розглянуть протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Після того як Федеральне агентство отримає висновок Брюсселю, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. Експлуатація без відповідної сертифікації карається штрафом. Загалом німецький регулятор на сертифікацію потоку має час до 8 січня 2022 року.