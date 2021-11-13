Bayraktar на Донбасі: Путін звинуватив Україну у порушенні Мінських угод і поскаржився на відсутність реакції Заходу

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні Мінських угод через застосування безпілотників Bayraktar на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Росія».

«Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами та подальшими домовленостями», — сказав Путін.

Також російський президент поскаржився, що Європа «щось невиразне сказала щодо цього», а США «взагалі підтримали».

«А офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі», — додав він.

Окрім цього, Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі.

«У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми такими не є», — зазначив президент РФ.