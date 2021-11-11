Ілон Маск продав частину акцій Tesla за $5 мільярдів після опитування у Twitter

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Win McNamee / Staff

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск продав акції Tesla на майже $5 мільярдів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документи, надані мільярдером.

Як зазначається, під час свого першого продажу акцій з 2016 року траст Маска позбувся майже 3,6 мільйона акцій Tesla на суму близько $4 мільярдів. Також він продав ще 934 тисячі акцій за $1,1 мільярда.

У компанії уточнили, що акції продані для покриття податкових виплат.

За даними Forbes, 4,5 мільйона проданих акцій становлять близько 3% його частки Tesla.