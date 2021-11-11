Ілон Маск продав частину акцій Tesla за $5 мільярдів після опитування у Twitter
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Win McNamee / Staff
Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск продав акції Tesla на майже $5 мільярдів.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документи, надані мільярдером.
Як зазначається, під час свого першого продажу акцій з 2016 року траст Маска позбувся майже 3,6 мільйона акцій Tesla на суму близько $4 мільярдів. Також він продав ще 934 тисячі акцій за $1,1 мільярда.
У компанії уточнили, що акції продані для покриття податкових виплат.
За даними Forbes, 4,5 мільйона проданих акцій становлять близько 3% його частки Tesla.
- 6 листопада Маск запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу.
- У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- Після цього акції Tesla почали дешевшати. За два дні після опитування Маск втратив $50 мільярдів.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.