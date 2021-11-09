ЦВК: Віталія Войцехівського та Сергія Козиря визнано обраними депутатами Ради

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Стеценко Таїсія / УНІАН

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами на позачергових виборах до Верховної Ради кандидатів від «Слуги народу» Сергія Козиря та Віталія Войцехівського.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Козир по округу № 184 на Херсонщині набрав 21 365 голосів виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні), а мер міста Золотоноша Войцехівський по округу № 197 на Черкащині — 15 429 голосів (46,1%).