У Нацслужбі здоров’я пояснили, чому може не створюватися сертифікат про вакцинацію і що робити людям

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У Національній службі здоров’я України пояснили, чому може не генеруватися COVID-сертифікат про вакцинацію.

Як зазначає НСЗУ на своїй сторінці для пацієнтів у Facebook, COVID-документ найчастіше не генерується через помилки в роботі з медичними картами.

Зокрема, коли медпрацівники замість того, щоб оновити інформацію в актуальній карті, реєструють людину як нового пацієнта і створюють дублікат, а під час вакцинації вносять запис про щеплення до неактуальної або дубльованої карти.

«Скажімо, пацієнт до 14 років був зареєстрований у системі за свідоцтвом про народження, потім отримав паспорт і лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта», — зауважили в НСЗУ.

У Службі порадили пацієнтам, які стикнулися з такою проблемою, перевірити у сімейного лікаря або в оператора контакт-центру НСЗУ, куди внесли їхні дані.

Після цього потрібно подати офіційне звернення в довільній формі до НСЗУ про обʼєднання реєстраційних даних, в якому слід вказати номер паспорта та ідентифікаційний код, додавши копії цих документів.

Раніше у НСЗУ розповідали, що сертифікат може не генеруватися через неправильно вказані особисті дані, помилку в назві або партії вакцини тощо.

Помилку в реєстраційних даних може виправити будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.

Водночас виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення.