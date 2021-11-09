МОЗ оновив перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації. Надалі у списку зʼявляться медики
- Автор:
- Софія Телішевська
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sturti / Getty Images
Міністерство охорони здоровʼя планує додати медиків у перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації від коронавірусної хвороби. Наразі відомство оновило список чотирма новими пунктами.
Ідеться про працівників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ та закладів, що надають соціальні послуги;
- установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
- підприємств, установ та організацій, що включені до переліку обʼєктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Свобода слова на ICTV» також заявив, що в Україні є лікарні, де працює невелика кількість фахівців, тому усунення їх від роботи може зупинити роботу медустанови, але з часом і вони повинні будуть щепитися.
«Зараз, коли ми перебуваємо на піку захворюваності, відсторонити медсестру чи лікаря від виконання обовʼязків означає не надати комусь медичну допомогу. На подальших етапах розширення переліку професій [для яких вакцинація обовʼязкова] там зʼявиться і медичний працівник. На сьогодні в нас вакциновано понад 80% медпрацівників», — заявив Ляшко.
Він додав, що у ковідних відділеннях та пунктах екстреної госпіталізації вакциновані майже 100% працівників.
Нагадаємо, в Україну у вихідні доставили 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.
Також Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцин.
- В Україні з понеділка, 8 листопада, почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).