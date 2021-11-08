У Білорусі до польського кордону прямує колона мігрантів. Там вже назвали це «спробою силового проникнення»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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З Білорусі до польського кордону прямує велика колона мігрантів. У Польщі це вже назвали спробою «масового силового проникнення».
Про це пише Zerkalo.io.
За попередніми даними, у колоні перебувають понад тисяча людей. Серед них є багато жінок та дітей.
У Державному прикордонному комітеті Білорусі переклали відповідальність за такий потік мігрантів на польську владу.
«Прикордонна варта Польщі неодноразово звітувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади», — зазначили там.
Водночас у Польщі вже посилили ділянку кордону, до якої прямує колона мігрантів. За даними міністра оборони Маріуша Блащака, там наразі чергують понад 12 тисяч військових.
Речник міністра — координатор спецслужб Польщі Станіслав Зарин у своєму Twitter назвав рух колони «спробою силового проникнення».
У МЗС Польщі зазначили, що режим Лукашенка прагне досягти ескалації ситуації на польському кордоні, що може призвести до жертв.
Також ситуація на польському кордоні занепокоїла і сусідню Литву. Вона вирішила направити туди і свої війська, а також обговорить введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні.
- У Польщі та країнах Балтії в останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). З кінця літа, коли почалася міграційна криза, на східному кордоні Євросоюзу загинули щонайменше семеро людей.
- На початку вересня Польща вперше за 30 років оголосила надзвичайний стан — через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Згодом його продовжили до кінця осені.
- Наприкінці жовтня глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю збільшиться до 10 тисяч.