В Україну доставили понад мільйон доз вакцини Pfizer

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

В Україну на вихідних приїхав 1 мільйон 400 тисяч доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у понеділок, 8 листопада.

Також на вихідних Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.

Зазначимо, що станом на 8 листопада в Україні зробили 19 344 335 щеплень. Першу дозу отримали 11 406 282 людини, обидві — 7 938 053. Найактивніше вакцинують у столиці, там, за словами Ляшка, вакциновано 57% населення.

Вакцинуватися в Україні від коронавірусу можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказання до щеплення від COVID-19 — анафілактичний шок на першу дозу вакцини.