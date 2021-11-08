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Дмитро Разумков опублікував поіменний список членів свого депутатського обʼєднання

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков 8 листопада опублікував список депутатів, які увійшли до його новоствореного міжфракційного обʼєднання «Розумна політика».

Загалом там, окрім Разумкова, 24 депутати. Від «Слуги народу»:

А також депутати від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаненко і позафракційна Людмила Буймістер.

Дмитро Разумков_Офіційно / Telegram

Звернення про створення обʼєднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий має офіційно оголосити про його створення.