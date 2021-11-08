В Україні відсьогодні відсторонятимуть від роботи невакцинованих освітян та чиновників

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Немеш Янош / УНІАН

В Україні з понеділка, 8 листопада, будуть відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.

Це стосується працівників таких закладів:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Міністерство охорони здоров'я України

Якщо у них не буде принаймні одного щеплення проти COVID-19, їх буде відсторонено від роботи без збереження зарплати до моменту вакцинації. Крім цього, їм не будуть виплачувати лікарняні. Проте звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно.

Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).