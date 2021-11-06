В Афганістані вбили 29-річну активістку. Її називають першою жертвою серед захисників прав жінок після приходу талібів
- Автор:
- Олег Панфілович
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United Nations Photo / Flickr
В Афганістані впізнали тіло 29-річної активістки та викладачки економіки, яка вважалася зниклою безвісти з кінця жовтня. Її називають першою загиблою захисницею прав жінок у країні після приходу до влади талібів.
Про це повідомляє The Guardian.
Тіло активістки Фрозан Сафі впізнала її сімʼя, процедуру впізнання проводили в морзі в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни. За словами сестри активістки, обличчя загиблої було майже знищено через велику кількість кульових поранень, її впізнали насамперед за одягом.
Тіла Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили таліби до лікарні раніше цього тижня. У поліції заявили, що разом з ними виявили також тіла двох чоловіків. Сафі зникла 20 жовтня. Коли її тіло знайшли, виявилося, що її особисти речі, зокрема сумку й обручку, вкрали.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення пороків. Крім того, бойовики заборонили дівчатам ходити до середньої школи, а жінкам-вчителям — працювати. Чоловікам і барбершопам заборонили підстригати бороду, адже це «суперечить нормам шаріату». Бойовикам «Талібану» заборонили робити селфі та носити білі кросівки.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.