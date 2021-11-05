МОЗ: Україна до кінця року закупить ліки від коронавірусу, які застосовуються за перших симптомів

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Україна найближчим часом закупить нові ліки проти коронавірусу прямої дії, які використовується за перших симптомів хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, повідомляє «РБК-Україна».

«Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді — перерахування коштів», — сказав він.

За словами Ляшка, Україна може перерахувати кошти за ці ліки вже в листопаді-грудні.

Водночас міністр зазначив, що дата початку постачання препарату ще не відома.

Окрім цього, глава МОЗ розповів, що в Україні спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом після тривалого зростання захворюваності.

«Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися», — наголосив Ляшко.