Лукашенко і Путін підписали документ щодо інтеграції, затвердивши 28 союзних програм

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Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко підписали декрет про поглиблення інтеграції двох країн.

Це відбулося 4 листопада на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі, повідомили російські та білоруські державні ЗМІ.

Зазначимо, йдеться про домовленість створити Союзну державу, на найближчі два роки розроблено пакет із 28 союзних програм.

У програмах прописані механізми розвитку єдиного економічного простору, підвищення рівня взаємних соціальних гарантій для громадян двох країн тощо.

До того ж на засіданні оновили військову доктрину та затвердили концепцію міграційної політики Союзної держави.

Окрім цього, Росія та Білорусь збираються укласти договір про загальні принципи оподаткування.

Під час засідання Олександр Лукашенко також запропонував створити спільний медіахолдинг.

«Думаю, що тут нам треба серйозну реформу провести. Ми могли б створити медіахолдинг Союзної держави. І ті гроші, хай навіть невеликі, не розмазувати по газетах, журналах, Telegram-каналах та інших «ютюбах», що існують, а, зібравши їх у кулак, за ці ж гроші створити відповідну групу, медіахолдинг та розповідати про те, що відбувається. А так ми просто розмазуємо ці гроші, розкладаємо по різних тарілках, а віддачі жодної не бачимо», — сказав він.