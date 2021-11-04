Мати Саакашвілі просить Зеленського врятувати сина, а політик написав листа з грузинської вʼязниці

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Мати колишнього грузинського лідера Міхеіла Саакашвілі, який голодує у грузинській вʼязниці, звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням організувати відправку її сина на лікування до України.

У відеозверненні Гіулі Аласанія нагадала, що Саакашвілі 35-й день на голодуванні і йому «ніхто не допомагає вижити».

«Може статися все що завгодно, будь-якої миті. Але це нікого не турбує. Єдине, що йому пропонується — тюремна лікарня. Де немає відповідних спеціалістів, де немає жодних умов для лікування таких хворих», — заявила вона.

Уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова тим часом опублікувала листа від Саакашвілі, в якому політик поскаржився на погані аналізи та різке погіршення здоровʼя.

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«В останні дні показники аналізів сильно погіршилися, а уряд [Грузії], як ви, напевно, стежите, прямо закликає до вбивства. Так лідер їхньої фракції прямо сказав, що якщо я не помру на 41-й день, то буду смішним», — сказано в листі Саакашвілі.

Денісова закликала керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема Конвенції про захист прав людини, і попросила грузинську владу забезпечити Саакашвілі належну медичну допомогу.

Грузинська влада відмовляється переводити експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з вʼязниці до приватної клініки, а премʼєр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі нагадав, що, за законом, людина має право на самогубство. Президент Грузії категорично відмовилася помилувати Саакашвілі.