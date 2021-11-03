Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко назвав антивакцинаторську акцію «насмішкою над лікарями»

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Міністерство охорони здоров'я України

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що акція противників вакцинації, яка проходить у Києві 3 листопада, є насмішкою над лікарями. Про це він заявив під час брифінгу.

«Щодо тієї антивакцинаторської акції, яка сьогодні проходить у Києві із закликами не вакцинуватись — це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили рідних через коронавірус. Повірте мені, у реанімації цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють», — зазначив Ляшко.

Міністр закликав не вірити фейкам та не читати порад у соцмережах, а користуватись офіційною інформацією від МОЗ, ВООЗ та Центру громадського здоровʼя.

Зазначимо, що у Києві 3 листопада противники вакцинації заблокували урядовий квартал і вимагають скасувати карантин. У руках люди тримають плакати із закликом «припинити обовʼязкову вакцинацію» та «зберегти права людини», а також скандують «Скажи ні COVID-паспортам» та «Скажи ні обовʼязковій вакцинації». Там на місці чергують поліцейські та представники Нацгвардії.

Івано-франківське місцеве видання «Репортер» пише, що вночі 2 листопада поліція не пустила автобус з тридцятьма антивакцинаторами у Київ на цю акцію. Як виявилося, у них не було жодних ковід-документів. Жодного протоколу чи припису за порушення правил карантину на них поліцейські не склали. При спілкуванні із правоохоронцями водій не зміг підтвердити, що його пасажири мають сертифікати вакцинації або тест, тому вирішив відмовитися їх перевозити, аби не отримати штраф.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 2 листопада, медики виявили 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 406, медпрацівників — 421). Від ускладнень захворювання померли 720 пацієнтів, а напередодні — 700.