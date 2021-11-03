НАБУ проводить обшуки у міністра економіки Олексія Любченка, який подав у відставку

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Facebook / Алексей Любченко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 3 листопада, проводять обшуки в Олексія Любченка — міністра економіки, який 2 листопада подав у відставку.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах та додав, що на місці є і співробітники Служби безпеки України.

Обшук проводять в рамках розслідування фактової справи (підозру нікому не оголосили) про зловживання владою (стаття 364 КК). Правоохоронці збирають докази, інших подробиць поки немає.

Журналістка Тетяна Козирєва опублікувала фото, як силовики намагаються потрапити в дім Любченка.

2 листопада Любченко подав заяву про звільнення, тепер парламент має схвалити його відставку. На місце Любченка можуть призначити заступницю голови Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко.