Міноборони: Біля кордону України і на окупованих територіях перебуває близько 90 тисяч російських військових та частини ВПС Росії

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Станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, йдеться про війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, сили та засоби Чорноморського флоту РФ, а також окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, що стоять поблизу кордону.

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Окрім цього, зазначається, що у другому півріччі 2021 року Росія провела поблизу кордону України серію широкомасштабних командно-штабних навчань, до яких були залучені сили Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ.

Після завершення навчань частини та підрозділи 41-ї армії залишились у районі міста Єльня (Смоленська область), на відстані близько 260 кілометрів від українського кордону.

У Міноборони наголосили, що Росія періодично перекидає та стягує війська, щоби підтримувати напругу в регіоні та тиснути на сусідні держави.