Глава Міноборони Андрій Таран подав у відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Зазначимо, новий імовірний очільник міністерства Олексій Резніков напередодні, 1 листопада, подав до Апарату ВР заяву про звільнення з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.
- 1 листопада на засіданні фракція СН вирішила відправити у відставку міністра економіки Любченка, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана. У четвер, 4 листопада, призначатимуть нових міністрів. Також депутати голосуватимуть за нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, оскільки Олексій Резніков претендує на посаду міністра оборони. Очікується, що його місце займе Верещук.
- Віцепремʼєр-міністр Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням до Апарату Верховної Ради 1 листопада.
- 2 листопада написав заяву про звільнення перший віцепремʼєр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко.