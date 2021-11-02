Warner Bros. висунула на «Оскар» нову «Матрицю», «Дюну» та «Загін самогубців»

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Christopher Polk / Getty Images

Компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».

Як повідомляється на сайті кінокомпанії, перші дві картини заявлені у 15 номінаціях, «Дюна» — у 14.

Так, культовий фільм «Дюна» претендує нагороду в номінаціях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща чоловіча роль» (Тімоті Шаламе);

«Найкраща чоловіча роль другого плану» (Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стівен Маккінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавʼєр Бардем);

«Найкраща жіноча роль другого плану» (Ребекка Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг);

«Найкраща операторська робота»;

«Найкращий саундтрек» (Ганс Циммер),

«Найкращий звук»;

«Найкращі візуальні ефекти»;

«Найкращий монтаж»;

«Найкращі костюми»;

«Найкращі грим і зачіски»;

«Найкращий художник-постановник».

Стрічку «Загін самогубців» висунули в номінаціях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща жіноча роль» (Марго Роббі);

«Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ідріс Ельба, Джон Сіна, Юель Кіннаман, Сільвестр Сталлоне, Давид Дастмалчан, Майкл Рукер, Джай Кортні, Пітер Капальді та Піт Девідсон);

«Найкраща жіноча роль другого плану» (Віола Девіс, Даніела Мелшиор, Алісі Брага);

«Найкращий монтаж»;

«Найкраща операторська робота»;

«Найкращий художник-постановник»;

«Найкращий саундтрек»;

«Найкращий звук»;

«Найкраща пісня» (“Rain”, виконують Grandson та Джессі Реєс);

«Найкращі костюми»;

«Найкращі грим і зачіски»;

«Найкращі візуальні ефекти».

«Матриця: Воскресіння» може поборотися в номінаціях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща жіноча роль» (Кері-Енн Мосс);

«Найкраща чоловіча роль» (Кіану Рівз);

«Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ягʼя Абдул-Матін II, Джонатан Грофф, Ніл Патрік Гарріс);

«Найкраща жіноча роль другого плану» (Джесіка Генвік, Крістіна Річчі, Приянка Чопра-Джонас, Джада Пінкетт-Сміт);

«Найкращий монтаж»;

«Найкраща операторська робота»;

«Найкращий художник-постановник»;

«Найкращий саундтрек»;

«Найкращий звук»;

«Найкращі костюми»;

«Найкращі грим і зачіски»;

«Найкращі візуальні ефекти».

Зазначимо, 94-та церемонія вручення премії «Оскар» запланована на 27 березня 2022 року.