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Warner Bros. висунула на «Оскар» нову «Матрицю», «Дюну» та «Загін самогубців»

Автор:
Катерина Кадакова
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Christopher Polk / Getty Images

Компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».

Як повідомляється на сайті кінокомпанії, перші дві картини заявлені у 15 номінаціях, «Дюна» — у 14.

Так, культовий фільм «Дюна» претендує нагороду в номінаціях:

Стрічку «Загін самогубців» висунули в номінаціях:

«Матриця: Воскресіння» може поборотися в номінаціях:

Зазначимо, 94-та церемонія вручення премії «Оскар» запланована на 27 березня 2022 року.