У Кремлі прокоментували повідомлення про стягування російських військ до українського кордону

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У Кремлі забажали не звертати увагу на повідомлення американських журналістів про те, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною, «через їхню якість».

Про це 2 листопада заявив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков, цитує інформаційне агентство Интерфакс.

«Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, узагалі на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною —показують кордон із Білоруссю тощо», — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російська війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».