У «Дії» можна отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів — поки що у тестовому режимі

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У додатку «Дія з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту, який діятиме протягом 72 годин. Наразі функція працює в режимі бета-тестування.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та закликав українців розповідати про їхній досвід отримання документів.

За його словами, участь у тестуванні беруть медичні лабораторії «Діла», «Ескулаб», «Смартлаб» та «Дніпролаб».

«Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів й інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоровʼя та Національною службою здоровʼя зараз активно працює над їх підключенням», — розповів Федоров.

Також глава Мінцифри нагадав, що нині в додатку «Дія» також доступні «жовтий» (можна отримати після однієї дози вакцини, діє 120 днів) та «зелений» внутрішні, а також міжнародний COVID-сертифікати про вакцинацію (діють рік).