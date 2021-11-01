У «Дії» можна отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів — поки що у тестовому режимі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
У додатку «Дія з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту, який діятиме протягом 72 годин. Наразі функція працює в режимі бета-тестування.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та закликав українців розповідати про їхній досвід отримання документів.
За його словами, участь у тестуванні беруть медичні лабораторії «Діла», «Ескулаб», «Смартлаб» та «Дніпролаб».
«Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів й інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоровʼя та Національною службою здоровʼя зараз активно працює над їх підключенням», — розповів Федоров.
Також глава Мінцифри нагадав, що нині в додатку «Дія» також доступні «жовтий» (можна отримати після однієї дози вакцини, діє 120 днів) та «зелений» внутрішні, а також міжнародний COVID-сертифікати про вакцинацію (діють рік).
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.
- 31 жовтня Михайло Федоров заявив, що розробники додатка «Дія» спростили процедуру отримання COVID-сертифіката.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт про посилення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації.