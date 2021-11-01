Синоптики спрогнозували погоду на тиждень: циклон принесе дощі, ближче до вихідних прийде потепління

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Pixabay / Вадим851

Погода в Україні протягом першого тижня листопада буде мінливою — у першій половині в більшості областей дощитиме, а ближче до вихідних знову стане сонячно та тепло.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Так, у ніч проти вівторка, 2 листопада, до південних областей наблизиться циклон, який принесе з собою дощі. Вдень він переміщуватиметься територією країни — у багатьох областях 2—3 листопада буде хмарно та волого, в Карпатах — із мокрим снігом.

Водночас синоптики запевнили, що циклон доволі швидко залишить територію України — 4 листопада переважно опадів не очікується, проте вночі та вранці на Прикарпатті подекуди буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5—10 м/с.

За даними УГМЦ, температура вночі становитиме 0...+7 °С, удень +8...+14 °С, у південній частині +13...+18 °С, у Карпатах вночі -1...-5 °С, вдень +3...+8 °С.

У четвер, 4 листопада, потеплішає до +18 °С й у західних областях.

У п’ятницю, 5 листопада, на заході, півночі країни, а також на Вінниччині подекуди дощитиме, на решті території без опадів, температура вночі +6...+12 °С, вдень +13...+19 °С.