Телескоп Hubble показав спіральну галактику після подвійного вибуху наднових
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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NASA
Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка розташована за близько 200 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Індіанець.
Про це повідомляє обсерваторія.
Нову світлину цієї галактики телескоп зробив після надзвичайно рідкісної астрономічної події — подвійного вибуху наднових зірок у NGC 6984.
Відкриття цих двох наднових зірок, практично в один і той же час та в одному місці, викликало припущення астрономів про те, що вони можуть бути якось пов’язані між собою. Наразі астрономи продовжують дослідження цього феномену.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- У жовтні Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик, а в кінці вересня телескоп зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терезів.
- У серпні Hubble показав спіральну галактику в сузірʼї Піч, а до цього галактику в сузірʼї Годинники.