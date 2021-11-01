У Чорне море йде флагман Шостого флоту США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet / Twitter
У Чорне море прямує корабель Військово-морских сил США USS Mount Whitney. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив Шостий оперативний флот Штатів.
Судно буде працювати з союзниками та партнерами НАТО в регіоні і опікуватися безпекою та стабільністю.
Шостий флот — це оперативний флот американських військово-морських сил, що дислокується у Середземному морі. Судно Mount Whitney є флагманом Шостого флоту.
Зазначимо, що 22 вересня 2021 року Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Він також заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також, що країна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.
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