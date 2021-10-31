В Афганістані озброєні люди атакували весілля з вимогою вимкнути музику. Є загиблі та поранені
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
Озброєні люди в Афганістані, які представилися талібами, напали на гостей весілля з вимогою вимкнути музику. Унаслідок стрілянини двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення.
Про це пише BBC.
Водночас речник «Талібану» запевнив, що двоє з трьох нападників були затримані, та заперечив їхню причетність до ісламістського руху.
Наразі офіційно в Афганістані не заборонили музику, хоча раніше, коли таліби були при владі у 1996—2001 роках, такий наказ існував.
За словами одного з місцевих, чотири пари одружилися і влаштували спільне весілля у провінції Нангархар. Вони також отримали дозвіл від місцевого представника «Талібану» на те, щоб увімкнути музику, і лише у так званій «жіночій зоні».
Але пізно вночі озброєні люди напали на весілля та намагалися розбити динаміки. Коли гості почали протестувати, то нападники відкрили вогонь. У «Талібані» вже пообіцяли провести розслідування інциденту.
- У середині серпня Афганістан захопили таліби, після цього сотні людей почали виїжджати з країни. У столиці тривала масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а евакуаційні рейси припинилися. Україна евакуювала понад 700 громадян.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», а от жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.