Спецслужби США: Коронавірус не був створений як біологічна зброя, але визначити його походження неможливо
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Спецслужби США дійшли висновку, що коронавірус не був створений як біологічна зброя, і заявили, що походження COVID-19, ймовірно, не зможуть встановити ніколи.
Про це йдеться у доповіді Управління директора національної розвідки США (ODNI).
Як зазначається, розвідувальні агентства вважають правдоподібними дві версії про поширення коронавірусу — передавання вірусу від тварини до людини та лабораторний витік. Більшість розвідувальних агентств припускають, що SARS-CoV-2 не є продуктом генної інженерії, водночас два агентства вважають, що для оцінки не було достатньо доказів.
Окрім цього, спецслужби повідомили, що перше інфікування SARS-CoV-2 сталося не пізніше ніж у листопаді 2019 року в Ухані.
Також наголошується, що китайська влада не знала про існування вірусу до першого спалаху.
Водночас у доповіді вказується, що Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, опирається обміну інформацією та звинувачує інші країни, включаючи США.
Китай, зі свого боку, розкритикував звіт, назвавши його «фарсом».
«Дії США, які покладаються на свій розвідувальний апарат, а не на вчених для відстеження походження COVID-19, — це повний політичний фарс. Ми підтримуємо науково обґрунтовані зусилля щодо відстеження походження та продовжимо брати активну участь у цьому. Проте ми рішуче проти спроб політизувати це питання», — заявили у посольстві Китаю у Вашингтоні агентству Reuters.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- 29 березня 2021 року ВООЗ випустила звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. У звіті сказано, що він передався людині від тварин. Водночас зараження людей напряму від кажанів теж вважають ймовірним. Також зазначається, що найближчий родич коронавірусу, який передався людям, виявляли у кажанів. Досить схожі віруси були у панголінів, а також у норок і котів, тому всі вони потенційно теж могли бути носіями хвороби.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що масштаби пандемії коронавірусу в китайському Ухані наприкінці 2019 року були більшими, аніж вважалося.
- Наприкінці цього серпня Китай вперше офіційно попросив Всесвітню організацію охорони здоровʼя провести розслідування щодо можливого походження коронавірусу з біолабораторії армії США Форт-Детрік і Університету Північної Кароліни. Китайці стверджують, що коронавірус створили в місті Фредерік, а потім стався витік.