Спецслужби США: Коронавірус не був створений як біологічна зброя, але визначити його походження неможливо

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Спецслужби США дійшли висновку, що коронавірус не був створений як біологічна зброя, і заявили, що походження COVID-19, ймовірно, не зможуть встановити ніколи.

Про це йдеться у доповіді Управління директора національної розвідки США (ODNI).

Як зазначається, розвідувальні агентства вважають правдоподібними дві версії про поширення коронавірусу — передавання вірусу від тварини до людини та лабораторний витік. Більшість розвідувальних агентств припускають, що SARS-CoV-2 не є продуктом генної інженерії, водночас два агентства вважають, що для оцінки не було достатньо доказів.

Окрім цього, спецслужби повідомили, що перше інфікування SARS-CoV-2 сталося не пізніше ніж у листопаді 2019 року в Ухані.

Також наголошується, що китайська влада не знала про існування вірусу до першого спалаху.

Водночас у доповіді вказується, що Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, опирається обміну інформацією та звинувачує інші країни, включаючи США.

Китай, зі свого боку, розкритикував звіт, назвавши його «фарсом».

«Дії США, які покладаються на свій розвідувальний апарат, а не на вчених для відстеження походження COVID-19, — це повний політичний фарс. Ми підтримуємо науково обґрунтовані зусилля щодо відстеження походження та продовжимо брати активну участь у цьому. Проте ми рішуче проти спроб політизувати це питання», — заявили у посольстві Китаю у Вашингтоні агентству Reuters.