США висилають 55 співробітників російських дипмісій. У Росії заявили, що Вашингтон «розкручує спіраль конфронтації»

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Із США у найближчі місяці вишлють ще 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«В американців зараз працюють у Росії близько 130 осіб, тоді як у нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х’юстоні — менше 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників повинні залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному фронті тільки посилиться», — наголосила вона.

За словами Захарової, у Вашингтоні «зливають» у ЗМІ «некоректні твердження» про чотириразову перевагу російської дипломатичної присутності в США над американською в Росії.

Окрім цього, представниця МЗС РФ звинуватила США в тому, що Вашингтон «розкрутив спіраль конфронтації», оскільки нібито регулярно конфіскує російську дипвласність та масово висилає співробітників російських закордонних установ.

«З кінця 2016 року понад сотню наших співробітників із членами сімей було вислано під різними приводами, зокрема з формулюванням persona non grata. І, що зовсім нечувано з погляду канонів дипломатії та понять приватної власності, право на яку в США завжди вважалося священним, американська влада рейдерськими методами захопила шість обʼєктів нерухомості, що належать Росії, виставивши поліцейське оточення, і відтоді не пускають туди російських дипломатів», — додала Захарова.