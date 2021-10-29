У Раді хочуть посилити покарання за підробку COVID-документів — до 8 років в’язниці
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Wikipedia
В Україні вже найближчим часом можуть втричі посилити покарання для людей, які виготовляють або користуються підробленими COVID-документами.
Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».
«Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів — до 8 років позбавлення волі. Це що стосується людей, які виготовляють», — розповів він.
Також нардеп уточнив, що йдеться про порушення «більше ніж один раз».
За словами голови комітету Ради, для тих, хто користується фальшивими COVID-документами, штраф зросте до понад 50 тисяч гривень.
Окремо Радуцький зазначив, що цей законопроєкт нардепи мають розглянути під час позачергового засідання парламенту, запланованого на 2 листопада.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення, зокрема у Харківській області викрили ділків, які підробили понад 40 тисяч ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.
- 22 вересня Кабмін підтримав посилення відповідальності у вигляді штрафів і позбавлення волі за підробку документів про вакцинацію.
- У МВС заявили, що завели майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів.